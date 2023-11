Keine Tore, keine Punkte Wie Trainer Spengler mit der Sieglos-Serie der Borussia umgeht

Den besseren Start in Halbzeit zwei erwischte dann die Heimmannschaft – und ging prompt in Führung. Einen Angriff über die linke Seite vollendete Solveig Schlitter zum 1:0 (48.). In der Folge versuchte die Mannschaft von Jonas Spengler das Ruder zwar mit allen Mitteln herumzureißen, konnte den Ball allerdings nicht über die Linie bringen. Nach einem Freistoß in der Nachspielzeit kam Britt van Rijswick aus 18 Metern zum Abschluss, ihr Ball flog allerdings wenige Zentimeter mittig über das Tor (90.+4). Wenige Augenblicke zuvor blieb der Elfmeterpfiff nach Foulspiel an Sarah Schmitz aus, die von gleich vier Gegenspielerinnen umzingelt war.