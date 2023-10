Dank starker Offensive Borussias Frauen schlagen die Bayern

Borussia Mönchengladbach hat am Wochenende in der 2. Liga den zweiten Saisonsieg geholt und sein Heimspiel vor 308 Zuschauern mit 2:1 gegen die Reserve des FC Bayern München gewonnen. Die Elf von Trainer Jonas Spengler erwischte im Grenzlandstadion den perfekten Start in die Partie: Nach einem Konter über die linke Seite flanke Carolin Corres in der 3. Minute den Ball punktgenau in den Strafraum, wo Sarah Schmitz aus kurzer Distanz zum 1:0 per Kopf traf. In der Folge beherrschten die Mönchengladbacherinnen das Spielgeschehen und erspielten sich eine Reihe weiterer guter Möglichkeiten – ein Schuss von Emily Tichelkamp rauschte nur knapp am linken Pfosten vorbei.