Remis beim Erstliga-Absteiger Dank Torhüterin Palmen – Borussia mit Achtungserfolg in Meppen

Am kommenden Samstag ist Borussia Mönchengladbach nun im DFB-Pokal gefordert. In der zweiten Runde des Wettbewerbes trifft die Mannschaft auf den Erstligisten SV Werder Bremen. Erst vor wenigen Wochen standen sich beide Mannschaften in einem Testspiel gegenüber. Nach einer 2:0-Führung durch zwei Tore von Emily Tichelkamp im ersten Durchgang, verlor Borussia das Spiel am Ende mit 2:4.