Hockey : GHTC-Herren reisen mit breitem Kader nach Hamburg

GHTC-Kapitän Niklas Braun (mitte) will gegen Heimfeld spielen. Foto: Dieter Wiechmann

Mönchengladbach In der Hansestadt steht ein Doppelspieltag der 2. Bundesliga an, es geht gegen Rissen und Heimfeld. Trainer Marcus Küppers möchte sechs Punkte einfahren, dafür muss sich aber die Defensive steigern. Die Damen des Klubs starten ohne Punktverlust in die Oberliga-Rückrunde, zum Auftakt kommt der DSD Düsseldorf II.

Die Herren des Gladbacher HTC absolvieren am Wochenende einen Doppelspieltag in Hamburg. In der 2. Bundesliga spielen die Gladbacher am Samstag um 16 Uhr beim THK Rissen, ehe es am Sonntag den Vergleich mit der TG Heimfeld (12.30 Uhr) gibt.

Trainer Marcus Küppers würde gerne sechs Punkte aus der Hansestadt entführen, erwartet dabei aber in einem Punkt eine klare Leistungssteigerung: In die Defensivarbeit muss der GHTC viel stabiler werden. „Das ist unsere größte Baustelle. Wir haben uns da zwar schon weiterentwickelt, aber kassieren einfach noch zu viele unnötige Gegentreffer. Besonders unser zögerliches Eins-gegen-Eins-Verhalten spielt uns nicht in die Karten. Da sind wir viel zu passiv“, sagt Küppers, der den Fokus auf die eigene Leistung legen möchte: „Uns ist bewusst, dass Rissen und Heimfeld im Abstiegskampf alles mobilisieren werden, aber unser Fokus muss bei uns sein. Wir müssen unsere Leistung bringen, uns weiterentwickeln und an unseren Fehlern arbeiten. Da ist der Gegner zweitrangig“, sagt der Trainer.

Personell gibt es im GHTC-Kader keine großen Probleme. Einzig eine Handverletzung von Niklas Braun, die sich der Kapitän im Neuss-Spiel zugezogen hat, bereitete Sorgen. Doch der Mittelfeldmann wird mit nach Hamburg fahren und kann wohl zum Schläger greifen. Ebenfalls dabei ist Luca Lindner, der vergangene Woche krank ausfiel. Als Ersatztorhüter wird Patrick Alex in beiden Spielen dabei sein. „Wir werden mit 16 Spielern und zwei Torhütern vor Ort sein, sodass wir immer einen Backup in der Hinterhand haben“, sagt Küppers.