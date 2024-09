Remis für Borussias Frauen Elfmeterglück und gewonnener Punkt in Ingolstadt

So ging es mit einem 0:0 in die zweite Halbzeit, in der die Ingolstädterinnen ihre Bemühungen nach vorne intensivierten, wodurch es den ein oder anderen Angriff für den VfL zu überstehen gab. Die beste Situation der Ingolstädter ereignete sich dabei in der 54. Spielminute: Eine gegnerische Spielerin lief frei auf das Tor der Fohlen zu und dribbelte um Keeperin Luisa Palmen herum – Palmen berührte die Spielerin bei dem Versuch, den Angriff abzuwehren, woraufhin es dann einen Elfmeter gab. Dieser landete allerdings am Pfosten.