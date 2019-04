Judo : 1. JC startet sein Comeback

Die Mannschaft des 1. JC Mönchengladbach für das Comeback in der 2. Judo-Bundesliga. Foto: Christoph Kawan/1. JC

Mönchengladbach Am Samstag beginnt für die Gladbacher Judoka die Saison in der 2. Bundesliga, aus der sie sich 2017 zurückziehen mussten. Der Neustart in der Oberliga hat geklappt, zwei Aufstiege später sind sie mit einem jungen Team zurück.

Vor zwei Jahren kam das Aus. Nach 16 Jahren der Zugehörigkeit zur ersten und zweiten Bundesliga musste sich der 1. JC im Jahr 2017 aus finanziellen und personellen Gründen aus dem höchsten Bereich verabschieden. Doch der Neustart in der Oberliga war erfolgreich – mit zwei Aufstiegen in Folge schafften es die Gladbacher Judoka wieder zurück in die Zweite Liga, die am Samstag mit dem Kampftag beim Godesberger JC beginnt.

Die Bonner gelten als Titelkandidat, was die erste Aufgabe beim Comeback des 1. JC nicht einfacher macht. „Es wird natürlich schwer, direkt auswärts gegen den Meisterschaftsfavoriten in die Saison zu starten“, sagt der Gladbacher Trainer Jan Dörbandt, ergänzt aber: „Wir werden alles geben und rechnen uns mit unserem Kader durchaus Chancen aus.“ Denn nominell hat sich der 1. JC verstärkt, die Niederländer Raymon de Vos und Martin van den Ven (beide bis 100 Kilogramm) haben schon einige Medaillen in ihrer nationalen Meisterschaft gesammelt und gute Platzierungen bei European Cups erzielt. Zudem ist der erstliga-erfahrene Peer Radtke (bis 60 kg) nach zwei Jahren beim Auftaktgegner zu seinem Heimatverein zurückgekehrt, aus Dortmund kamen zudem Maximilian Sackel und David Kaluzny (beide bis 90 kg).

Info Die Saison geht bis September 1. Kampftag: GJC Bonn - 1. JC Mönchengladbach (Sa., 17 Uhr) 2. Kampftag: 1. JC - JC Koriouchi (Sa., 18. Mai, 16 Uhr)* 3. Kampftag: 1. JC - Brühler TV (Sa., 15. Juni, 16 Uhr) 4. Kampftag: Braunschweiger JC - 1. JC (Sa., 21. September, 17 Uhr) *Heimkämpfe fett gedruckt