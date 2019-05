Leichtathletik : Eckers siegt im spannenden Duathlon

Mönchengladbach Der Wahl-Kölner hat auf dem letzten Lauf-Abschnitt die Nase vor seinem Rivalen Sven Imhoff vorne. Bei den Damen gewinnt Sabine Schön. Die Veranstaltung des M. Gladbacher TV erhält einmal mehr positives Feedback und wird im kommenden Jahr mit der NRW-Meisterschaft aufgewertet.

Ein starkes Rennen zeigte auch Uwe Kramp (Tri-Team Maxmo LGM) auf Platz fünf (56:42) unter den Top Ten des Gesamtklassements. Die Gladbecker W45-Siegerin Sabine Schön machte das Rennen bei den Damen als überlegene Siegerin über alle Frauen in 64:23 Minuten. Wie alle Damen im Ziel erhielt sie eine rote Rose. Sie hatte den kostenlosen Startplatz, den sie vor zwei Jahren durch den dritten Platz in Gladbach geschafft hatte, nun mit Platz eins vergoldet. Ausschlaggebend für ihren Erfolg war ihre starke Radleistung von 34:49. Sie verwies Laura Laermann (W25-Siegerin) und Silke Optekamp (W40-Siegerin) auf die Plätze zwei und drei in 66:11 und 66:29. Doro Dorn (alle Tri-Team Maxmo LGM) verbuchte Platz drei bei den über 35-Jährigen in 72:42. Als M65-Sieger ließ sich ihr Vereinskamerad Adam Paffrath in 72:50 feiern.