Hinrundenbilanz 1. FC Viersen II Jungspunde im Abstiegskampf

In der Woche vor der Hallenstadtmeisterschaft für Reservemannschaften nimmt Moreira mit seiner Mannschaft das Training wieder auf. Testspiele stehen dabei gegen die A-Ligisten SC Union Nettetal II (21. Januar), VSF Amern II (28. Januar) und SC Niederkrüchten (25. Februar) an. Mit einem Heimspiel gegen DJK Hehn am 2. März geht es für die Viersener wieder um Punkte in der Meisterschaft.