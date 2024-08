Interne Lösung 1. FC Viersen regelt Trainerfrage für kommende Saison

Im Sommer verabschiede sich Kemal Kuc nach fünf Jahren am Hohen Busch. Als Nachfolger auf der Trainerposition verpflichtete der 1. FC Viersen Simon Sommer von Bezirksliga-Aufsteiger SpVg Odenkirchen. Doch diese Zusammenarbeit hielt nur einen Monat. „Es hat sich in kurzer Zeit herauskristallisiert, dass die sportliche Führung und ich in vielen Themen unterschiedlicher Auffassung sind“, sagte Sommer unter anderem zu seinem Entschluss, den Verein frühzeitig wieder zu verlassen.