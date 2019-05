Westenderinnen für DFB-Pokal qualifiziert : Kommen nun die Bayern-Frauen zum 1. FC?

Mönchengladbach Die Westenderinnen feiern mit der Qualifikation für den DFB-Pokal den größten Erfolg der Klubgeschichte. Ein möglicher Gegner in der ersten Runde sind die Damen des FC Bayern München.

Zur Pause sah es nach einem so ungefährdeten Sieg noch nicht aus. Zwar sorgte Lidia Nduka schon nach zwölf Minuten für die Führung, der FC verpasste es aber, diese auszubauen. Nach gut 20 Minuten kam dann plötzlich ein Bruch ins Spiel der Westenderinnen. Sie wirkten passiv, machten Fehler im Spielaufbau, waren fahrig und nervös. Hätten die Gäste bis zur Pause ihre Chancen konsequent genutzt, der FC wäre in Rückstand geraten. „Das haben wir natürlich auch bemerkt, wenn auch nicht verstanden. Deshalb haben wir zur Pause mit zwei Wechseln reagiert und umgestellt, danach sah es dann wieder besser aus“, sagte Brüsseler.

In der Tat brachte die Hereinnahme von Verena Schoepp und Patricia Sous dem Spiel offenkundig wieder mehr Struktur, und Sous war es dann auch, die der Partie mit dem 2:0 nach 59 Minuten den vorentscheidenden Impuls gab. „So optimistisch war ich in dem Moment aber noch nicht“, räumte der Coach ein, was sich dann aber mit einem Eigentor zum 3:0 in der 72. Minute änderte. Zwar erzielte Meike Lustgart danach den Ehrentreffer für die Mülheimerinnen, doch mit zwei weiteren Toren machte sich die effektive Nduka eindeutig zur Frau des Spiels. Und der danach gestartete Jubel dürfte noch lange gedauert haben.

Doch im Moment des Erfolges richtete sich der Blick des Trainers schon auf das Wochenende des 3. und 4. August. Für diesen Termin ist die erste DFB-Pokalrunde angesetzt. „Das könnte ein echtes Fest werden“, befand Brüsseler, denn immerhin könnte es dann gegen Teams wie den VfL Wolfsburg, den FC Bayern oder die SGS Essen gehen. „Es ist auch schön, jetzt etwas in der Hand zu halten, nachdem wir den Aufstieg in die Regionalliga so knapp verpasst haben.“ In diesem Punkt wird es sicherlich einen neuen Anlauf geben. Damit würde der 1. FC seine Position als zweite Kraft bei den Fußball-Frauen in der Stadt zementieren.