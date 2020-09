Interview Marcel Lüft : „Ich wollte nirgendwo anders spielen“

Während viele Spieler im Sommer den 1. FC Mönchengladbach verließen, blieb Marcel Lüft der Mannschaft treu. Foto: Heiko van der Velden

Mönchengladbach Viele Spieler verließen den 1. FC Mönchengladbach im Sommer. Marcel Lüft blieb. Am Freitag trifft er im Derby gegen den SC Union Nettetal auf viele alte Weggefährten.

Bereits am zweiten Spieltag kommt es in der Oberliga Niederrhein zum Derby. Um 19.30 Uhr empfängt der SC Union Nettetal am Freitag im Stadion auf der Christian-Roetzel-Kampfbahn den 1. FC Mönchengladbach zum Flutlichtspiel. Beide Mannschaften verloren dabei jeweils ihre Auftaktpartie. Während die Nettetaler am ersten Spieltag bei ETB SW Essen mit 0:3 das Nachsehen hatten, unterlagen die Westender im Heimspiel den VfB Hilden knapp mit 2:3.

Die Partie birgt aber nicht nur aufgrund des üblichen Derbycharakters eine gewisse Brisanz: Insgesamt verpflichteten die Nettetaler acht Spieler des Vorjahres-Kaders der Mönchengladbacher.

Info Etliche Spieler mit Vergangenheit beim 1. FC Acht Spieler des SC waren in der Vorsaison noch für den 1. FC Mönchengladbach aktiv: Pascal Schellhammer, Leonard Lekaj, Marcel Schulz, Gero Wolters, Ben Venhaus, Peer Winkens, Florian Wolters und Niklas Linke. Tickets für das Spiel bietet der SC im Vorverkauf unter www.niederrheinticket.de an.

Auch weitere Akteure mit FC-Vergangenheit schlossen sich den Unionern an. Als einer der wenigen Spieler ist Marcel Lüft dagegen dem 1. FC Mönchengladbach erhalten geblieben.

Marcel Lüft, es ist Ihr drittes Jahr in Folge beim 1. FC Mönchengladbach. Was macht den Verein für Sie so besonders?

Marcel Lüft Ich verstehe mich sehr gut mit unserem sportlichen Leiter Chrysostomos Thissiadis und dem 1. Vorsitzenden Christian Oh. Das sind für mich einfach super Typen. Davor bin ich immer wegen der Mannschaft geblieben, in der ich mich einfach wohlgefühlt habe. Zudem wohne ich in Mönchengladbach und habe deswegen einen kurzen Anfahrtsweg zur Platzanlage.

Im Sommer gab es einen großen Umbruch innerhalb der Mannschaft. Viele Spieler haben den Verein verlassen. Warum sind Sie geblieben?

LÜFT Ich wollte nirgendwo anders spielen. Natürlich hatte ich Anfragen von anderen Verein, auch TuRu Düsseldorf aus der Oberliga war dabei. Ich habe mich dann aber auch mit Jonas Derrix, Olcay Türkoglu und Celik Durukan unterhalten. Wir haben uns dann entschieden, dass wir dem Verein weiterhin die Treue halten werden und etwas Neues mit aufbauen.

Am Freitag ist Derby-Zeit. Im Auswärtsspiel beim SC Union Nettetal treffen Sie auf viele alte Weggefährten. Welche besondere Bedeutung hat dieses Spiel persönlich für Sie?

LÜFT Auf das Spiel freue ich mich wirklich. Hier treffe ich ja auf fast die komplette alte Mannschaft aus dem letzten Jahr. Ich freue mich, die Spieler wiederzusehen. Das ist dann schon etwas Besonderes. Da ist man schon motiviert und will unbedingt gewinnen. Zumal hier sicherlich auch Derbystimmung aufkommen wird.

Was kann man von dem Spiel in Nettetal erwarten? Wie wollen Sie punkten?

LÜFT Wichtig ist, dass wir uns als Mannschaft wieder so präsentieren, wie wir es gegen Hilden am vergangenen Wochenende getan haben. Das war schon stark und hat mir sehr gut gefallen. Man hat beim 1:0 durch Peter Popovic gesehen, wie wir als Team zusammen gejubelt haben. Wir müssen als Mannschaft gut agieren und die Zweikämpfe annehmen und im Derby einfach alles geben.

Welche Vorteile haben Sie und Ihr Team im Gegensatz zum SCU?

LÜFT Nettetal hat im Vergleich zu uns etwas höher verloren. Wir waren dem Punktgewinn so natürlich näher. Insgesamt haben wir für unser erstes Spiel gut gespielt und waren schlussendlich auch zufrieden. Natürlich hätten sich ein Unentschieden oder ein Sieg besser angefühlt.

Sie haben das erste Spiel angesprochen. Sie mussten eine knappe Niederlage einstecken, haben aber als Mannschaft gezeigt, dass Sie in der Oberliga bereits angekommen sind. Wie weit ist die Mannschaft nach der großen Veränderung im Sommer Ihrer Meinung nach?

LÜFT Da haben wir noch deutlich Luft nach oben. Wir haben eine junge Mannschaft, die sich noch entwickeln kann. Gerade in der Abwehr haben wir fast ausschließlich Spieler, die erst 18 oder 19 Jahre jung sind. Ich bin ja auch erst 25.

Wo werden wir den 1. FC im Laufe der Saison noch sehen?