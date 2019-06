Frauenfußball : Tolles Jubiläumsjahr für FC-Frauen

Mönchengladbach Seit zehn Jahren gibt es die Abteilung, die Saison war schon jetzt sehr erfolgreich mit dem Gewinn des Niederrheinpokals und der Meisterschaft der B-Juniorinnen. Doch die Entwicklung soll noch weitergehen und nächste Saison der Aufstieg wieder angegangen werden. Am 30. Juni geht es schon weiter: im DFB-Pokal.

In der Tat hat sich die noch recht junge Frauenabteilung des FC blendend entwickelt, was nicht zuletzt Abteilungsleiter Ralf Vander weiß, der seit 2008 beim FC ist. „Als ich damals kam, gab es zwar schon eine Mannschaft, aber die hat noch nicht organisiert gespielt. Meine Bedingung, als ich mich engagiert habe, war, dass es schon um leistungsorientierten Fußball gehen soll“, erzählt Vander. „Die Zielstellung war schon damals, zwei Frauen- und vier Jugendteams in den Spielbetrieb zu bekommen. Das haben wir geschafft. Aber dass wir in der Spitze diese Erfolge feiern, hätte ich mir damals nicht träumen lassen.“

Die Entwicklung soll aber noch nicht zu Ende sein. Denn der knapp verpasste Aufstieg in die Regionalliga, wo der FC dann gegen Borussias Zweite gespielt hätte, soll in der neuen Spielzeit erneut in Angriff genommen werden. „Das Ziel kam auch in der abgelaufenen Saison aus der Mannschaft und vom Trainer, nicht von mir. Aber ändern wird sich daran garantiert nichts“, erklärt Vander. Wichtig für die zukünftige Ausrichtung des Vereins ist auch, dass Nachwuchs aus den eigenen Reihen kommt. „Die Arbeit, die hier in der U11 und U13 gemacht wird, ist ausgezeichnet“, erklärt Brüsseler, der selbst Stützpunkttrainer für Mädchen ist. Ein Erfolg der Jugend war auch der Meistertitel der B-Juniorinnen in der Niederrheinliga. Das alles gelingt dem Verein in einem Umfeld, das sich in der jüngsten Vergangenheit nicht gerade verbessert hat. „Aktuell ist der Trend bei den Mädchen allgemein leider in der Tat rückläufig. Aber man darf hoffen, dass vielleicht eine gute Frauen-WM noch einmal einen Schub gibt“, sagt Brüsseler.