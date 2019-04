Neuer Trainer in der kommenden Saison : Weeks hört beim 1. FC auf

Fussball Der Landesligist aus dem Westend ist für die neue Saison auf Trainersuche.

Dass die finanzielle Situation des 1. FC Mönchengladbach angespannt ist, kann man nicht als Geheimnis bezeichnen. Erst auf der jüngsten Jahreshauptversammlung wurde klar, dass der Landesligist sehr genau kalkulieren muss. Auch über die Mitgliedsbeiträge war diskutiert und auch an der Schraube gedreht worden. Doch sind die zu erwartenden Einschnitte so massiv, dass das aktuelle sportliche Konstrukt der Ersten Mannschaft nicht wird erhalten bleiben können.

Sportlich ist das Team noch immer mittendrin im Aufstiegsrennen in die Oberliga, es belegt aktuell den dritten Platz, der zur Aufstiegs-Relegation berechtigen würde. Und auch die Spitze ist nur zwei Zähler entfernt. Klar ist aber jetzt: Trainer Benedict Weeks wird das Team in der kommenden Spielzeit nicht mehr betreuen, und das gilt auch für das gesamte Trainer-Team. „Sportlich ist das, was die Mannschaft bisher erreicht hat, natürlich mega-überragend, das ist gar keine Frage“, sagt der Vorsitzende Christian Oh. Und demnach ist es auch nicht der Wunsch des Vereins gewesen, etwas zu verändern. „Wir haben bis zuletzt von beiden Seiten alles versucht, um eine Fortsetzung mit dem Trainerteam noch möglich zu machen. Doch am Ende war die Wettbewerbsfähigkeit der Mannschaft das entscheidende Kriterium, dass der Trainer nicht weitermachen wollte“, erklärt Uwe Rohrhoff, ebenfalls geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Westender. „Benni Weeks zielte darauf ab, die tragenden Säulen der Mannschaft zu halten. Das konnten wir so nicht auf jeden Fall zusichern.“