Turnier mit Mönchengladbacher Schulen Schottland holt im Borussia-Park den EM-Titel

Wie vor jeder Fußball-Europameisterschaft gab es auch in diesem Jahr zahlreiche Thesen, wer das Endspiel des Turniers erreichen würde. Die Favoriten: Frankreich, England, Spanien und Gastgeber Deutschland. Dass die Finalpaarung am Ende Georgien gegen Schottland sein würde, darf zweifellos als eines der größten Fußball-Wunder angesehen werden. Dabei hatten beide Mannschaften im Turnier durchweg überzeugt und somit jegliche Zweifel aus der Welt geschafft. Zum Verständnis: Hier geht es nicht um das richtige EM-Turnier, das vergangenen Freitag startete, sondern um eines, das die Gesundheitskasse AOK in Zusammenarbeit mit Schulen aus der Region „simuliert“ hat. Eine Mini-EM für Schülerinnen und Schüler, die am wohl einzigen Ort der Stadt ausgespielt wurde, der einen passenden Rahmen dafür bietet: der Borussia-Park.