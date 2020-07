Sport im Park in Mönchengladbach : Training für Geist und Körper beim Brainwalking

Mönchengladbach Bei der Veranstaltung im Rahmen von Sport im Park müssen die Mönchengladbacher verschiedene Geh- und Laufübungen mit kognitiven Aufgaben kombinieren. Von den Teilnehmern ist Mitdenken gefragt.

„Ich achte immer darauf, dass auch alle mitkommen“, sagt die 57-Jährige. Wenn es Schwierigkeiten gibt, dann korrigiert sie die Teilnehmer und erklärt noch einmal genau, was zu tun ist, denn beim Brainwalking ist einiges gar nicht so einfach zu koordinieren.

„Normalerweise gehen wir durch den Schlosspark, aber wenn wir so viele Leute sind, ist das zu Coronazeiten zu eng. Deswegen bleiben wir heute auf dem Parkplatz, auf dem deutlich mehr Platz ist“, erklärt Barbara Schmitz. An diesem Tag sind 35 Leute für die Veranstaltung gekommen.

Außerdem wird auch die Koordination der Finger und Hände trainiert: Mit der linken Hand wird ein L aus Daumen und Zeigefinger geformt, die anderen Finger sind angewinkelt. Die rechte Hand formt ein O mit Daumen und Zeigefinger, die anderen Finger sind ausgestreckt. Dann tauschen die Hände und formen jeweils den anderen Buchstaben – so wird in hohem Tempo hin und her gewechselt. Gar nicht so leicht.