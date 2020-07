Einkommen in Mönchengladbach : Mehr Topverdiener leben in Gladbach

Mönchengladbach Die Zahl der Einkommensmillionäre in der Stadt ist im Jahr 2016 deutlich gestiegen, berichtet das statistische Landesamt it.NRW. Was Spitzenverdiener angeht liegt die Stadt damit vor den benachbarten Kreisen Viersen und Heinsberg und auch vor Krefeld.

Mönchengladbach ist nicht nur eine Stadt der kleinen Einkommen, denn auch immer mehr Spitzenverdiener leben in der Stadt. Genau 87 Einkommensmillionäre lebten im Jahr 2016 in Mönchengladbach, wie aus einer jüngst veröffentlichten Aufstellung des Statistischen Landesamtes it.NRW hervorgeht. Das waren genau zehn Einkommensmillionäre mehr als noch ein Jahr zuvor. Je 10.000 Einwohner gibt es in Mönchengladbach demnach 3,3 solcher Spitzenverdiener. Damit belegt Mönchengladbach landesweit Rang 119. Auch in ganz NRW hat es 2016 deutlich mehr Einkommensmillionäre gegeben als noch ein Jahr zuvor. Landesweit gibt es je 10.000 Einwohner genau 3,0 solcher Topverdiener. Mönchengladbach liegt also über dem Landesdurchschnitt. Als Einkommensmillionäre bezeichnet it.NRW Steuerpflichtige mit einem Gesamtbetrag der Einkünfte von mehr als einer Million Euro.