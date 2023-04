Rallye für Kinder und Jugendliche Spielplatz Beller Mühle wird mit Fest eröffnet

Der Spielplatz Beller Mühle ist einer von elf Spielplätzen, die durch das städtebauliche Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier NRW“ aufgewertet werden. Die Gesamtsumme, die der Stadt 2019 mit dem Förderprogramm zur Verfügung gestellt wurde, beläuft sich auf 2,7 Millionen Euro. 473.000 Euro flossen in den Umbau an der Beller Mühle. Fertig gestellt sind außerdem die Spielplätze Hardter Wald und Dahl. Weitere sind im Umbau. 2023 sollen zudem die Bauarbeiten an den Spielplätzen Schloss Rheydt, Karl-Kämpf-Allee und Gatherskamp/Bahn begonnen werden. Erst im März fanden Beteiligungsaktionen zur Gestaltung der Spielplätze Hochstadenstraße, Pauenstraße und Windmühlenweg, statt.