Baustellen in Mönchengladbach Wo aktuell Straßen oder Autobahnabschnitte gesperrt sind

Die NEW erneuert derzeit den Schmutz- und Regenwasserkanal am Stockholtweg, Ecke Keplerstraße in Mülfort. Wegen der Arbeiten wird ein Teil des Stockholtwegs in Richtung Schlachthofstraße einseitig gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Autofahrer in Richtung Friedensstraße können die Baustelle über eine Umfahrung passieren. Fußgänger und Radfahrer können in beide Richtungen weiter an der Baustelle entlang.