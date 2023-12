Gaben für gute Zwecke Wie gerne spenden die Mönchengladbacher?

Analyse | Mönchengladbach · Ein Hilferuf der Tafel über wenige Paketspenden für die Weihnachtsaktion bis Mitte der Woche ließ aufhorchen. Sind die Gladbacher knausrig geworden? Nein: Am Ende kam doch noch viel zusammen. Wie viel Geld die Menschen in der Stadt an wohltätige Zwecke spenden, und warum das nicht wenig ist.

13.12.2023 , 05:10 Uhr

Wunschbäume sind in der Stadt beliebte Wege, um mit einer Spende Kinderwünsche zu erfüllen. Foto: Sparkasse

Von Andreas Gruhn und Philip Zeitner