Spenden in Mönchengladbach Leckere Wohltat und Geld für die Gladbacher Tafel

Auch die Sparda-Bank unterstützt die Tafel – mit einer Geldspende. Insgesamt fließen 63.000 Euro an die Landesverbände in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, davon gehen 1500 Euro an die Mönchengladbacher Organisation. Die Zuwendung ist für den laufende Geschäftsbetrieb gedacht, der vor dem Hintergrund gestiegener Energiekosten und Mieten vermehrt auf Spenden und Zuwendungen angewiesen sei. Die traditionelle Förderung der Genossenschaftsbank geht bereits zum zweiten Mal in Folge an die Tafeln. Sabine Fruhen, Filialleiterin der Sparda-Bank in Mönchengladbach, freut sich, dass auch die Einrichtung vor Ort von der Förderung profitiert. „Das Team der Tafel setzt sich mit beeindruckendem Engagement für ihre Kundinnen und Kunden ein. Das unterstützen wir als Genossenschaftsbank, die sich seit jeher den Menschen in ihrer Umgebung verpflichtet fühlt, wieder sehr gern“, sagt Sabine Fruhen.