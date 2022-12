Spende für Rotes Kreuz Mönchengladbach Neuer Einsatzanhänger für das Deutsche Rote Kreuz

„Wir sind der Stadtsparkasse sehr dankbar für ihre Unterstützung. In Form des Einsatzanhängers kommt diese unseren Katastrophenschutzhelfern und Mitarbeitern sowie damit letztendlich vor allem den Menschen in der Stadt zugute“, erklärt der DRK-Vorsitzende Berthold Nielsen bei der Spendenübergabe. „Wir freuen uns riesig, dass mit unserer Spende wichtige Projekte für die Bürger in unserer Stadt realisiert werden“, sagt Joachim Schlösser, Sparkassenfilialleiter in Eicken. „Zu verdanken ist dies den vielen PS-Sparern“, ergänzt Christoph Creutz, Firmenkundenberater bei der Sparkasse.