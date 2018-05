Mönchengladbach: Spektrum 88 feiert 30. Geburtstag

Mönchengladbach Die Arbeiten der 16 Mitglieder der Künstlervereinigung sind sehr unterschiedlich. Dennoch erstellen sie immer wieder Gemeinschaftsobjekte. Einige davon sind dauerhaft im Krankenhaus Bethesda zu sehen.

In "Omas Küchengeheimnis" hat alles angefangen. Das Lokal mit dem niedlichen Namen befand sich an der Friedrichstraße. Das Treffen war am 15. März 1988. Das ist jetzt 30 Jahre her. Und immer noch gibt es die Künstlervereinigung "Spektrum 88". Der Vorsitzende ist seit 15 Jahren Gert Paulußen. Und nach wie vor treffen sich die derzeit 16 Mitglieder an jedem zweiten Dienstag im Monat - aktuell im Jugendheim Westend. Von den Gründungsmitgliedern sind noch sechs dabei: Neben Gert Paulußen und seiner Frau Monika sind dies Helga und Günter Allwicher, Gisela Schneider-Jentges und Norbert Lenzen. "Wir sind die älteste Künstlervereinigung Mönchengladbachs", sagt der Glaskünstler Gert Paulußen stolz.

Ihre Kunst gezeigt haben die Freizeitkünstler unter anderem im inzwischen abgerissenen Schauspielhaus an der Hindenburgstraße, im Schloss Rheydt, auf dem Sandbauernhof Liedberg, in Haus Zoar und im Kulturzentrum BIS. Auch in der Mönchengladbacher Partnerstadt Verviers (Belgien) hat Spektrum 88 sich schon präsentiert. Erste Adresse ist und bleibt seit einigen Jahren der Nassauer Stall auf dem Gelände des Wickrather Schlosses. Und natürlich das Krankenhaus Bethesda. Dort befinden sich dauerhaft einige Gemeinschaftsarbeiten der Spektrum-Künstler. So etwa das sechseinhalb Meter lange Werk "Skyline", das im Flur gegenüber dem Café im Erdgeschoss der Klinik an der Wand hängt. Zehn Künstler waren an diesem großen Stück Kunst beteiligt. "Von der Klinik wird uns immer wieder mitgeteilt, wie sehr die Patienten und Mitarbeiter unsere Werke schätzen", sagt Gert Paulußen.