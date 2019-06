Einziges Konzert in NRW : Udo Lindenberg kommt 2020 nach Mönchengladbach

Udo Lindenberg 2019 bei einem Konzert in Hamburg. (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Mönchengladbach Der Sänger hat am Montagvormittag verkündet, dass er seine Tour auch 2020 fortsetzen will. Das Konzert in Mönchengladbach ist im kommenden Jahr das einzige in Nordrhein-Westfalen.

Knapp ein Jahr noch müssen sich die Mönchengladbacher Fans von Udo Lindenberg gedulden: Am 10. Juni 2020 wird der Sänger ein Konzert im Sparkassenpark geben. Am Montagvormittag hat der deutsche Rockmusiker mitgeteilt, dass er seine derzeit laufenden Tour auch 2020 mit neuen Terminen fortsetzen wird.

Im kommenden Jahr wird er dann unter anderem in Kiel, Dresden, Freiburg und Stuttgart auftreten. Auch in Österreich (Wien) und der Schweiz (Zürich) will er Konzerte spielen. Der Auftritt in Mönchengladbach ist 2020 aber der einzige in Nordrhein-Westfalen.

Erste Tickets für die Tour von Udo Lindenberg werden ab Mittwoch, 26. Juni 2019, in einem Presale bei Eventim verkauft. Der reguläre Vorverkauf startet dann am Samstag ab 10 Uhr an bekannten Vorverkaufsstellen.

