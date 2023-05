Konzertsommer 2023 So gelingt die Anreise zum Sparkassenpark Mönchengladbach

Ja. Die Parkplätze werden von der PPG-Nordpark GmbH bewirtschaftet, sind also kostenpflichtig. Die Parkflächen P 4 bis P 7 sind für sechs Euro pro Tag zu nutzen. Der zum Sparkassenpark nahe gelegene Parkplatz ist P 4, gefolgt von P 5, P 6 und P 7. Stellflächen an Straßen sind im Nordpark nur in sehr geringer Menge verfügbar.