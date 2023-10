Outlets in Mönchengladbach Zehn Orte, an denen man günstiger einkaufen kann

Table & Co. Lagerverkauf bietet Möbel für drinnen und draußen. An der Grenze zu Viersen, in Rasseln, können Tische und Stühle gekauft werden. Eine große Auswahl an rustikalen oder auch eleganten Holzmöbeln erwarten Interessierte an der Stadtgrenze. Geöffnet ist samstags von 10 bis 18 Uhr. Kühlenhof 2, Telefon 0173 1541095, www.tableandco.de.