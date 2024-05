Verkaufsoffener Sonntag in Mönchengladbach Streit um Besucherzahlen des Gourmet-Festivals

Erneut ist eine geplante Sonntagsöffnung von Geschäften in der Mönchengladbacher Innenstadt in den Fokus einer Auseinandersetzung gerückt. Es geht um das Gourmet-Festival, das für den 14. Juli geplant ist. Zwischen der Stadtverwaltung, die die Genehmigung befürwortet, die aber noch vom Stadtrat gebilligt werden muss, und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi herrscht Uneinigkeit über die Prognose der erwarteten Besucherzahl. Die aber ist wichtig. Denn nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Blaulichtmeile in Mönchengladbach muss eine Prognose in diesem Fall zwingend erfolgen und die erwarteten Besucherzahlen für die Veranstaltung höher sein als die in den Geschäften.