Eisenbahnverein aus Mönchengladbach Sonderfahrt mit historischer E-Lok nach Hamburg

Von Essen aus gehe es „nonstop im Eiltempo nach Hamburg“. Dort haben die Fahrgäste etwa sieben Stunden Aufenthalt zur freien Gestaltung – zum Beispiel für eine Hafenrundfahrt, für den Besuch an den Landungsbrücken oder um die St. Michaelis Kirche (den „Michel“) zu besteigen. Am Abend tritt der Sonderzug die Rückfahrt an. Die Reise findet in historischen Wagen der 60er Jahre mit gemütlichen Abteilen der ersten und zweiten Klasse statt. Die Versorgung ist im Party-/Bistrowagen gewährleistet. Die Minibar wird die Zuggäste am Platz bedienen.