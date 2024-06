Sommer in Mönchengladbach Raus aus der Wohnung, rein in den Park

Es ist sehr warm an diesem Mittag in der Gladbacher Innenstadt. Das Thermometer zeigt rund 30 Grad. Der leichte Wind, der ab und zu durch die Gassen und über die Plätze weht, fühlt sich eher wie ein Föhn statt wie eine tatsächliche Erfrischung an. Ein paar Menschen sitzen vor den Cafés und Eisdielen oder bummeln von Geschäft zu Geschäft. Viel los ist aber nicht. Die Gladbacher hat es angesichts der Hitze nach drinnen gezogen – oder in das kühlende Grün der Parks und Gärten in der Stadt.