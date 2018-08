Am 24. August kommt ein Mythos nach Rheydt: Woodstock. Die niederländische Gruppe spielt das legendäre Festival nach. Dazu kommt eine Band, die Santana, Jo Cocker, The Who, Janis Joplin – also alle Größen der Zeit covert. An dem Abend werden keine Stühle auf der Turnierwiese des Schlosses stehen. Die Zuschauer sollen sich Decken mitbringen und es sich auf dem Boden bequem machen.