Programm in Mönchengladbach Kreativstadt für Kinder in den Sommerferien

Am Anfang stehen laut der Mitteilung der Stadt eine Menge Holz sowie unterschiedliche Materialien zur kreativen Gestaltung bereit. Was am Ende herauskommt, das bleibt allein den teilnehmenden Kindern und ihren Ideen überlassen. Viele Talente sind dabei gefragt und alle können mitmachen: handwerklich Interessierte sägen, schrauben und bohren. Wer lieber Pläne erstellt wird ebenso gebraucht. Und damit es in der Kreativ-Stadt auch schön bunt wird, gibt es jede Menge Farben, Graffiti-Sprühdosen und Bastelmaterialien. Gesucht werden aber auch Kinder, die mit der Kamera eine Video-Reportage drehen oder die Choreografie für die Tanzaufführung proben möchten. Und was bei dem bunten Treiben natürlich nicht zu kurz kommen wird: Spielen, Toben und jede Menge Spaß.