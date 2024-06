Sommer in Mönchengladbach Was Kinder in den Ferien erleben können

Nur noch wenige Tage – und es sind große Ferien! Dann heißt es für Kinder und Jugendliche wieder sechseinhalb Wochen lang: Schwimmbad, Freizeit, Entspannung, Freunde treffen. Wer nicht in Urlaub fährt und auch sonst noch nicht so viel vor hat, kann außerdem an vielen Kursen und Workshops teilnehmen. Die Auswahl in Mönchengladbach ist groß – und reicht von technisch und wissenschaftlich bis künstlerisch und sportlich.