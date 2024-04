Comedy-Marathon in Mönchengladbach „Die Komische Nacht ist wie ein Gruß aus der Küche“

„Flippen Sie aus“, ruft eine Stimme zum Start in die achte Komische Nacht im vollbesetzten Restaurant „Ninety Nine“ und vermutlich ebenso im Theater im Gründungshaus sowie in den Restaurants „Rosenmeer“, „Hasenbande im Hensen“, Wickrather Brauhaus und „Zirkus Messajero“. Im „Ninety Nine“ gibt Dr. Pop, Comedian mit akademischem Grad in Medienwissenschaften und Popmusik, den Eisbrecher, während das Gros seines Publikums speist.