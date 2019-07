Mönchengladbach : So war das Pur-Konzert im Sparkassenpark

Mönchengladbach Zum Open-Air-Konzert von Pur im Sparkassenpark sind 12.000 Menschen trotz schwieriger Wetterverhältnisse gekommen und erlebten einen stimmungsvollen Abend unter letztlich fast wolkenlosem Himmel.

Noch am Nachmittag herrschte wegen des Unwetters Weltuntergangsstimmung in Mönchengladbach. Zeitweise war nicht klar, ob das Open-Air Konzert der Band Pur im Sparkassenpark tatsächlich werde stattfinden können. Doch die Fans ließen sich nicht beirren, ab 17 Uhr standen sie trotz starken Regens in Müllsäcke gehüllt in einer langen Schlange an der Straße und warteten auf den Einlass ins Stadion. Der verzögerte sich aufgrund der Ungewissheit, und die Fans konnten erst gegen 18.30 Uhr aufs Gelände. Der eigentliche Beginn war für 18 Uhr vorgesehen gewesen – nun startete das Konzert verspätet und ohne die erste Supportband Batomae.