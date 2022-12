Großprojekt in Mönchengladbach So wächst der neue Campus der SMS Group

Im Oktober 2020 hat der Bau des neuen Campus der SMS Group in Mönchengladbach begonnen, die Eröffnung ist für Ende 2023 vorgesehen. Dann wird die Rheinland-Zentrale des international agierenden Anlagenbauers von Düsseldorf in die Vitusstadt verlegt. An der Grenze zwischen den Stadtteilen Dahl und Westend entsteht ein hochmodernes Technologie-, Service- und Digitalisierungscenter für 1500 Mitarbeiter. Vor allem die Architektur sticht ins Auge – und ist nach zwei Jahren Bauzeit deutlich erkennbar. Ein Besuch auf der Baustelle.



Die Form eines Zahnrads ist beim SMS Campus in Dahl bereits deutlich zu erkennen. In wenigen Wochen wird auch die Dachmembran auf der Drahtseil-Konstruktion installiert.