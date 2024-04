Richtwerte im Grundstücksmarktbericht So viel kosten Grundstücke in Mönchengladbach 2024

Mönchengladbach · In vielen Städten in Nordrhein-Westfalen sind die Kaufpreise für Grundstücke und damit auch die Bodenrichtwerte gesunken. Welche Entwicklung sich für Mönchengladbach ergibt, und was Bauland in den teuersten Lagen der Stadt kostet.

04.04.2024 , 05:10 Uhr

Die neuen Bodenrichtwerte für Mönchengladbach sind nun veröffentlicht. Foto: Sascha Rixkens