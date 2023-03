Sirenenalarm in Mönchengladbach So verlief der Warntag in der Stadt

Wie andere Kommunen setzt auch Mönchengladbach auf mehrere Warnwege. Bereits im Jahr 2016 war damit begonnen worden, ein stadtweites Sirenennetz zur Alarmierung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen einzurichten. Inzwischen sind an 73 Standorten Sirenen installiert. Außerdem habe der Krisenstab der Stadt demnächst die Möglichkeit, sich in Notfällen live in den lokalen Radiosender 90,1 einzuschalten, wie ein Stadtsprecher sagte. Die Stadtwerbetafeln der Firma Stroer, die vom Land mit Informationen bespielt werden können und am Warntag auch wurden, gibt es in Mönchengladbach zwar noch nicht, aber die Stadt habe bereits mit der Firma einen Vertrag über vier dieser Anlagen geschlossen, so der Stadtsprecher. Die ersten drei sollen schon in den kommenden Wochen im Stadtgebiet aufgestellt werden.