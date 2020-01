Eineinhalb Jahre ist es her, dass die Polizeizentrale das Gelände in der Innenstadt Mönchengladbachs geräumt hat und in den Neubau in Neuwerk umgezogen ist. Seitdem steht es leer. Das Land will das Areal verkaufen, ein Wissenscampus ist geplant. Ein exklusiver Rundgang.

Das Hochhaus wurde Mitte der 1970er Jahre errichtet und sollte saniert statt abgerissen werden. Wegen des umliegenden Denkmalschutzes könnte es andernfalls mit einer Genehmigung für den Neubau schwierig werden. Vorne links: die Sporthalle.