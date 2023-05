Brauchtum in Mönchengladbach So schön war das Schützenfest in Wanlo 2023

Nach Christi Himmelfahrt lässt die St. Antonius-Sebastianus Bruderschaft in Wanlo traditionell zu ihren Prunkfeierlichkeiten. Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal mit Großem Zapfenstreich gab es am Sonntag (21. Mai) die Parade. Hier einige Eindrücke.

Der Prunksonntag ist der Höhepunkt der Feiertage der St. Antonius-Sebastianus Bruderschaft Wanlo. Er beginnt mit dem Festhochamt und der anschließenden Kranzniederlegung am Ehrenmal mit Großem Zapfenstreich.