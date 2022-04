Fotos unserer Leser : So schön ist der Frühling in Mönchengladbach

Foto: Dieter Richartz/Dieter Richertz 17 Bilder So schön blüht die Stadt im Frühling auf

Mönchengladbach Die Sonne scheint, die Natur blüht auf. Das gute Wetter weckt in den Menschen Frühlingsgefühle. An allen Ecken und Enden in der Stadt gibt es derzeit die bunte Blumenpracht zu bestaunen. Wir haben unsere Leser aufgerufen, uns ihre schönsten Frühlingsfotos zukommen zu lassen. Eine kleine Auswahl der Zusendungen – mit dem ein oder anderen tierischen Nebendarsteller – finden Sie hier.

