Letzter Tag an der Hindenburgstraße Emotionaler Abschied vom Galeria Kaufhof in Mönchengladbach

Als sich das Metallgitter vor dem Eingang des Galeria Kaufhofs an der Hindenburgstraße am Samstag um 15.45 Uhr zum letzten Mal schließt, kommen die Mitarbeiter noch einmal zusammen. Sie liegen sich in den Armen, manche können die Tränen nicht zurückhalten. Was seit Monaten feststand, wird ihnen in diesem Moment noch einmal schmerzlich bewusst: Das letzte große Kaufhaus in Mönchengladbach ist Geschichte.