„Smart City Summit“ in Mönchengladbach Kongress zur digitalen Stadt der Zukunft in Rheydt

Der Fachkongress „Smart City Summit Niederrhein“ geht in die dritte Runde: Am Donnerstag, 23. November, tauschen sich erneut Unternehmen, Wissenschaft, Start-ups, Kommunen und Experten zur „digitalen Stadt von morgen“ aus. Darauf hat die Stadt in einer Pressemitteilung hingewiesen. Die Veranstaltung soll demnach als Austauschplattform dienen, „um digitale Entscheider in der Region miteinander zu vernetzen.“ Austragungsort ist das ehemalige Karstadt-Warenhaus in Rheydt.