Frühling in Mönchengladbach Diese Bänke laden zum Verweilen ein

Vogelgezwitscher in den Ohren, die leichte Brise des Windes, der durch die Haare fährt, und ab und an Sonnenstrahlen auf der Haut – dieser Tage ist der Frühling richtig zu spüren. Die Stadt hat zahlreiche Grünflächen und bunte Blumenwiesen, die zum Entspannen und Abschalten einladen – und Bänke, auf denen die Ruheoasen genossen werden können. Vielleicht hilft ja schon eine kleine Pause in der Sonne, um sich vom stressigen Alltag zu erholen. Einfach hinsetzen, runterfahren, Augen zu machen und durchatmen. Auch der Gesundheit tut das gut: Durch Tageslicht soll das Immunsystem gestärkt und die Konzentrationsfähigkeit verbessert werden