Landesweiter Warntag : Am 8. September heulen die Sirenen auch in Mönchengladbach

Die Sirenen auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes Oberstadt in Mönchengladbach. Foto: Antje Seemann

Mönchengladbach An 73 Standorten im Stadtgebiet werden die Warnsignale ertönen. An der Hardter Landstraße und in Mennrath müssen aber noch technische Defekte behoben werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im März war der landesweite Sirenenprobealarm vom NRW-Innenministerium wegen des Krieges in der Ukraine kurzfristig abgesagt worden. Jetzt sollen die Warnsignale aber wieder ertönen – und zwar am Donnerstag, 8. September. Auch in Mönchengladbach werden an diesem Tag die Sirenen heulen.

Der landesweite Probealarm beginnt in Mönchengladbach um 11 Uhr mit dem Signal „Entwarnung“, einem einminütigen Dauerton. Um 11.06 Uhr folgt das Signal „Warnung“, ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton, wodurch die Bürger im Ernstfall aufgefordert werden, schnellstmöglich Gebäude oder Wohnungen aufzusuchen und das Radio einzuschalten. Der Probealarm wird um 11.12 Uhr mit einer erneuten „Entwarnung“ beendet.

Ergänzend werden die Warn-Apps „NINA“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) und „KATWARN“ per Push-Benachrichtigung den Alarm mit einer Warnmeldung begleiten.

Ziel des Probealarms ist es, die Sireneninfrastruktur zu testen und zugleich ein Bewusstsein in der Bevölkerung für Sirenensignale zu schaffen.

Die Stadt Mönchengladbach hatte im Jahr 2016 begonnen, ein stadtweites Sirenennetz zur Warnung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen einzurichten. Inzwischen sind an 73 Standorten Sirenen installiert. Doch nicht alle funktionieren auch. Die Anlage an der Kreuzung der Hardter Landstraße ist seit Längerem defekt, wie ein Stadtsprecher auf Anfrage bestätigte. Der Schaltkasten der Sirene sei durch einen technischen Defekt zerstört worden.

Der Hersteller der Anlage, der noch in der Gewährleistungspflicht sei, werde die Sirene wieder betriebsbereit machen, wird aus dem Rathaus versichert. Nach letztem Stand sei der Schaltkasten vom Hersteller bereits komplett neu aufgebaut worden, der Fachbereich Feuerwehr warte jetzt darauf, dass die Anlage von der Firma wieder montiert wird. Ähnliches gilt auch für eine Sirene in Mennrath, wo der gleiche technische Defekt aufgetreten ist.

Der letzte Sirenenprobealarm im März 2022 wurde durch das Ministerium des Innern aufgrund des Ukrainekrieges kurzfristig abgesagt. Der bundesweite Warntag wurde auf den 8. Dezember verschoben. An diesem Tag soll das neue Warnmittel „Cell Broadcast“ erstmals zum Einsatz kommen. Das Cell-Broadcast-System ist in der Lage, eine Nachricht an Hunderttausende Funkzellen zu senden und somit innerhalb von Sekunden Millionen Mobilfunkteilnehmer zu erreichen.

Weitere Informationen zum Probealarm, zu den Standorten der Sirenen im Stadtgebiet sowie zur Bedeutung der Sirenensignale gibt es auf der Internetseite NotfallMG.

(RP)