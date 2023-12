Silvester in Mönchengladbach Feuerwerk – so lässt sich Stress bei Tieren mindern

Stille. Der Mond wirft ein fahles Licht auf den See. Ein ohrenbetäubender Lärm reißt die Bewohner des Waldes aus dem Schlaf. Ein heller Lichtstrahl erscheint. Der Krieg gegen die Natur. In der Silvesternacht ist es ein alter Brauch, die bösen Geister des vergangenen Jahres zu verjagen und frei von diesen ins neue Jahr zu starten. Zu Zeiten der „Raunächte“ wurden Häuser und Ställe mit Weihrauch ausgeräuchert, zur Geistervertreibung. Heutzutage ist das Feuerwerk die bekannteste Tradition. Der Ursprung reicht Jahrhunderte zurück und wurde gerade in der Zeit des Barock exzentrisch zelebriert. Ab dem 19. Jahrhundert fand nach und nach die Öffentlichkeit Zugang zu diesem Fest.