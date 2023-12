Jahreswechsel in Mönchengladbach Das ist beim Silvesterfeuerwerk zu beachten

Verkauft werden durften die Feuerwerkskörper in diesem Jahr schon am 28. Dezember. Das Anzünden der Böller und Raketen ist für Jedermann allerdings nur an Silvester und Neujahr erlaubt. Grundsätzlich ist der Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen im Sprengstoffgesetz geklärt. Davon können Gemeinden aber auch abweichen, worauf das Bundesinnenministerium hinweist. Es ist möglich, das Abbrennen nur in einem gewissen Zeitraum zu erlauben oder sogar komplett zu verbieten. In Mönchengladbach ist das nicht der Fall.