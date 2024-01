Bilanz von Feuerwehr und Polizei So einsatzreich war die Silvesternacht 2023/24 in Mönchengladbach

Die Böller flogen bereits seit Tagen, am Silvesterabend wurde es dann wirklich laut auf Mönchengladbachs Straßen. Zum Jahreswechsel knallte, blitzte, funkelte es am Nachthimmel, aber auch Sirenen waren am Abend und in der Nacht immer wieder zu hören. 116-mal ist die Polizei eigenen Angaben zufolge in der Silvesternacht (in der Zeit von 22 bis 6 Uhr) ausgerückt. Die Feuerwehr kommt auf 114 Rettungsdiensteinsätze – davon 72 Einsätze der Notfallrettung, in 23 Fällen war ein Notarzt beteiligt. Der Großteil des Einsatzgeschehens spielte sich nach Mitternacht ab. Viele Einsätze waren der Feuerwehr zufolge „auf zu hohen Alkoholkonsum zurückzuführen“.