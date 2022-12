Fotos Sieben schöne Kapellen in Mönchengladbach

Zwischen Hardt, Giesenkirchen und Neuwerk gibt es einige sehenswürdige Kapellen – große und kleine, in ganz verschiedener Bauweise.

Die Kapelle Rönneter etwa ist mehr als 200 Jahre alt. Sie wurde 1814 erbaut und 1949 erneuert. Zu finden ist sie an der Abzweigung der Straßen „An der Kapelle“ und „Rönneter“ in Venn. Sie ist ein mehreckiger Backsteinbau mit verschieferten Zeltdach. Die Kapelle wird oft von Fans der Borussia fotografiert, die an den Spieltagen im Rönneter nach einem freien Parkplatz suchen.