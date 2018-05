Sexualdelikt im Fanzug: Opfer soll Tatverdächtigen nicht erkannt haben

Mönchengladbach Ein Mann soll eine 19-Jährige in einem Fanzug missbraucht haben. Nun hat die Landesregierung einen Untersuchungsbericht zu dem Fall vorgelegt, aus dem weitere Details hervorgehen.

In einem Bericht der Landesregierung werden jetzt mehr Details zu dem Sexualdelikt im Sonderzug voller Borussia-Fans bekannt. Demnach hatten sich das Opfer und der Beschuldigte zunächst einvernehmlich in der Zugtoilette geküsst. Weitere sexuelle Handlungen habe die 19-Jährige, die nach dem Vorfall Erinnerungslücken gehabt haben soll, aber abgelehnt.

Der Rechtsausschuss des Landtags NRW wird sich am Mittwoch mit dem Sexualdelikt in einem Sonderzug voller Borussiafans befassen. Die SPD hatte einen Bericht von der Landesregierung gefordert, der jetzt schriftlich vorliegt und mehr Details zu dem Vorfall am 15. April liefert. Darin heißt es unter anderem, dass das stark alkoholisierte 19-jährige Opfer den Beschuldigten im „Samba-Wagen“ kennengelernt habe. Die beiden hätten sich zunächst unterhalten, dann sei es zunächst vor und schließlich in der Toilette des Zuges zum einvernehmlichen Austausch von Küssen gekommen. Obwohl die 19-Jährige weitere Handlungen sexueller Natur abgelehnt und dies auch gesagt habe, sei es zum Geschlechtsverkehr gekommen.