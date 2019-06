Serie Gladbacher Lesebuch (48) : Die Textilindustrie dominierte die Stadt

1964 brannte die Kaiser Friedrich Halle. Der Autor fuhr damals mit dem Fahrad dorthin und schaute sich den Brand an. Foto: Stadtarchiv Mönchengladbach

Gladbach Der Autor erinnert sich an Unternehmen, die es heute nicht gibt. Als 1964 die Kaiser Friedrich Halle brannte, war er Augenzeuge.

Wir schreiben Anfang der 1960er Jahre. Mönchengladbach ist zu dieser Zeit durch die Textilindustrie, aber ebenfalls durch diverse, größere Maschinenfabriken geprägt. Vielen tausend Menschen geben sie eine krisensichere Arbeit. Allmählich erwacht auch Mönchengladbach aus dem „Dornröschenschlaf“. Die Trümmer des Krieges sind größtenteils beseitigt und der Blick ist von nun an nur nach vorne gerichtet.

Ein gewisser Wohlstand, auch der des sogenannten kleinen Mannes, ist bei entsprechender Arbeit, die vor allem durch Überstunden erzielt wird, erreichbar. In den meisten Branchen sind die Überstunden Gang und Gäbe und Vollbeschäftigung schon lange kein Fremdwort mehr. Besonders Fernseher fanden, obwohl kein Gerät unter 1.000 DM zu haben war, reißenden Absatz. Der Fernseher ist das Statussymbol dieser Zeit schlechthin. Nach und nach florierte ebenfalls der Autohandel. Nichts sehnlicher wünschte man sich, als einen eigenen kleinen Wagen. Kredite waren einfach zu bekommen, da der Lohnstreifen allein dazu genügte. Die Urlaubsreisen, besonders mit dem Volkswagen über den Brenner Richtung Italien, waren der Hit. Bis zu vier Personen im Pkw, dazu noch das gesamte Gepäck, welches größtenteils auf dem Autodachgepäckträger seinen Platz fand, so reiste man auch von Mönchengladbach gen Süden. Wie das geschafft wurde, schließlich wurde ein Teil des Gepäcks noch im Inneren des Wagens verstaut, ist mir heute noch ein Rätsel.

Textilwerke wie die Gladbacher Wollindustrie hatten sich bereits sehr früh über die Grenzen von Mönchengladbach einen Namen gemacht. Es war ein vollstufiges Unternehmen, bei dem vom Spinnen des Garns bis zum Weben, Färben und Ausrüsten der Ware alles in einer Fabrik geschah. Anfang der 1960er Jahre waren es rund 1.300 Menschen, die dort ihre Arbeit fanden. Aber auch bei Achter & Ebels, der Firma Otten oder auch Rheinlandtuch war es nicht anders. Alle garantierten zu dieser Zeit Vollbeschäftigung und einen sicheren Arbeitsplatz. Die Firmen versuchten, durch gegenseitiges Überbieten bei den Bewerbungsgesprächen, den Weber, die Zwirnerin, den Färber für sich zu gewinnen. Schließlich gab es den Dreischichtbetrieb, Früh-, Spät- und Nachtschicht. Oft war es so, dass bereits der Opa, der Vater und nun der Sohn beim selben Unternehmen eine Beschäftigung fanden und die Jubiläumsfeiern für eine 25-jährige, aber auch bis zu 40-jährige Zugehörigkeit nicht selten waren.

Aber auch die großen und weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Maschinenfabriken aus Mönchengladbach kannten zu dieser Zeit nur Vollbeschäftigung. Ich erinnere mich noch sehr genau, als die Firma Schlafhorst an der Blumenbergerstraße die eine Milliarde DM Umsatzmarke erreichte. Was für ein Erfolg, der besonders durch diverse Spinnmaschinen, aber gerade den Autoconer, laienhaft gesagt eine vollautomatische Spulmaschine, die dort, ebenfalls in drei Schichten produziert wurden, ausschlaggebend war. Der Textilmarkt boomte und fast die ganze Welt schrie nach den Maschinen „Made in Mönchengladbach“. So war es bei Monforts, Mannesmann-Meer, Schorch, um nur einige Betriebe aufzuzählen.

Das war auch die Zeit, in der ich eine Lehre bei der Gladbacher Wollindustrie anfing (1963) und mein erstes Lehrgeld erhielt. 113 DM im Monat waren es genau. Im zweiten waren es einige DM mehr und im dritten Lehrjahr 178 DM. Den Vertrag habe ich heute noch. Das Geld gab ich selbstverständlich zu Hause ab und bekam ein monatliches Taschengeld von 20 DM. Was war ich stolz, mein selbstverdientes Geld zu haben. So konnte ich ab und zu meine Freizeit im Eiscafe Rina, aber auch bei diversen Tanzteeveranstaltungen im Jugendheim verbringen. Aber nicht nur Freizeit und Musik formten uns für das weitere Leben. Viele, die leider aus finanziellen Gründen die höhere Schule nicht besuchen konnten, erwarben in Abendschulen die Mittlere Reife, oder gar das Abitur. Auch die Volkshochschule ist zu dieser Zeit sehr gut besucht. Besonders die Englisch-Kurse waren sehr gefragt, da keinerlei Fremdsprachen in den Volksschulen gelehrt wurde.

Dass die Kaiser-Friedrich Halle im Jahr 1964 lichterloh brannte, ist mir fest im Gedächtnis verankert. Ich bin extra mit dem Rad von meiner Lehrstelle bei der Gladwolle dorthin gefahren, um mir das Spektakel anzuschauen. Man durfte ja nichts verpassen. Zum Glück erstrahlte sie nach dem Wiederaufbau und ist bis heute ein wunderschönes Wahrzeichen der Stadt.

Paul Sonn erinnert sich noch daran, wie Textilmaschinen die Wirtschaft in Mönchengladbach bestimmten. Heute sind sie Museumsstücke. Foto: Städtische Museen

Die Jahre vergingen und es sollte eine entscheidende Wende geben. Überkapazitäten, sowohl in der Textilindustrie, als auch bei den Maschinenfabriken bestimmten von nun an das Bild. Tausende, nein zehntausende Menschen wurden gerade in den Textilwerken gekündigt. Das große Sterben der vor einigen Jahren noch so blühenden Textilfabriken in Mönchengladbach war nicht mehr aufzuhalten. Eine bedeutende und bekannte Firma nach der anderen musste schließen oder beschäftigte nur noch eine Hand voll Menschen. Proteste, besonders in Mönchengladbach, wurden wohl im Fernsehen gezeigt, aber ändern an dieser Misere konnte keiner etwas. Die Nachfrage nach wunderschönen Stoffen a la Mönchengladbach war out.

Die Gladbacher Wollindustrie wurde von einem amerikanischen Teppichhersteller aufgekauft. Anstatt das satte, aber auch so laute Geräusch der Web- und anderer Textilmaschinen zu hören, ratterten jetzt die Teppichmaschinen. Leider ebenfalls nicht sehr lang. Dann war auch dieser Markt gesättigt. Durch Überproduktion fielen die Preise in den Keller. Mönchengladbach und seine Textilindustrie war Geschichte.