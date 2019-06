Serie Gladbacher Lesebuch (48) : Die letzte Fahrt der Straßenbahn am 5. Oktober 1968

Die letzten Fahrten absolvierten die Triebwagen 6, 21 und 95 vom E-Werk nach Holt und von dort nach Lürrip. Foto: Sammlung Bernhard Büdts

Gladbach Am 5. Oktober um 23:43 Uhr verließ die Straßenbahnlinie 2 die Haltestelle Mönchengladbach Hauptbahnhof in Richtung Marienplatz Rheydt. Eine 68-jährige Ära in Mönchengladbach war damit endgültig beendet.

Von Bernhard Büdts

Im Jahr 1968 trat die Elektrische, wie sie der Volksmund nannte, ihre letzte planmäßige Fahrt an. Am 5. Oktober um 23:43 Uhr verließ die Straßenbahnlinie 2 die Haltestelle Mönchengladbach Hauptbahnhof in Richtung Marienplatz Rheydt. Eine 68-jährige Ära in Mönchengladbach war damit endgültig beendet. Das war aber nicht die letzte Straßenbahnfahrt in der Stadt, denn zu diesem Anlass veranstalteten am 15. März 1969 die Stadtwerke ein Fest, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Zu dieser Feier schickten Sie Einladungen in Form eines Totenzettels an die entsprechenden Honoratioren.

Eben so humorig wie die Einladung war auch die Absage des damaligen Gladbacher Landtagsabgeortneten. Am 2. März 1969 schrieb er: „Sehr geehrter Herr Direktor Tils! Die Nachricht vom endgültigen Heimgang unserer guten alten Mönchengladbacher Straßenbahn hat mich tief bewegt und mit Trauer erfüllt. Ihnen und den nächsten Angehörigen der Verstorbenen darf ich meine aufrichtige Anteilnahme zu dem bitteren Verlust aussprechen, der Sie betroffen hat. Ich bedaure außerordentlich, dass ich der lieben Entschlafenen auf ihrem letzten Weg nicht das ehrende Geleit geben kann, und mehr noch, dass ich auch an „Leichenschmaus“ und „Fellversaufen“ leider nicht teilnehmen kann. Durch eine wichtige Sitzung in Düsseldorf bin ich leider verhindert. Ihnen, sehr geehrter Herr Direktor, darf ich aber versichern, dass mich aus der Zeit, da ich der Dienste und Hilfe unserer Straßenbahn selbst noch dringend bedurfte, mit der Verstorbenen nur gute und angenehme Erinnerungen verbinden. Ich werde ihr deshalb immerdar ein gutes und ehrendes Gedächtnis bewahren. Ich drücke Ihnen mitfühlend die Hand, grüsse alle Trauergäste und verbleibe mit stillem Gruß. Ihr Heinz Pöhler.“

Abfahrt der letzten Straßenbahn vom Hauptbahnhof Mönchengladbach zum Marienplatz. Foto: Sammlung Bernhard Büdts